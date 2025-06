Cordoglio a Visso per l’ex sindaco Lucerna: "Politico lungimirante e professore indimenticabile"

Visso saluta il professor Alessandro Lucerna, sindaco dal 1995 al 1999, insegnante di francese alle medie. Si è spento ieri all’età di 92 anni.

"Nel giorno della Festa della Repubblica ci lascia un uomo che ha dedicato parte della sua vita a Visso e al territorio – ha scritto il consigliere Filippo Sensi –. Professore simpatico e risoluto, erano memorabili le sue lezioni. Assessore provinciale prima e poi sindaco negli anni del sisma del 1997, fu artefice della prima esposizione al pubblico del manoscritto dell’Infinito di Leopardi a Visso. Sempre positivo e presente anche quando, nell’estate del 2021, partecipava con impegno civico ai sopralluoghi in centro storico per dare il suo contributo di idee ed esperienza per la ricostruzione di Visso".

Il professor Lucerna, anche lui terremotato, viveva nell’area Sae. Lascia la moglie Delia e i figli Stefano, Alberto e Simona e i nipoti. Il funerale, dall’ospedale di Camerino, si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa in piazza Maria Cappa.

"Professore di grande cultura, intelligente, simpatico, ironico e brillante – aggiunge l’ex alunno Antonio Aureli –. Ti ricordiamo con la tua Renault gialla parcheggiata all’angolo di via Jaja. Grazie per tutto quello che ci hai donato: Visso con te ha perso una grande persona, un politico lungimirante".