Cordoglio in città per Francesco Rombini, morto a 58 anni

Un malore improvviso nel sonno ha ucciso Francesco Rombini, 58enne portorecanatese. L’uomo martedì sera era andato a casa della madre, per farle assistenza nella notte. Ieri mattina però la moglie ha provato a contattarlo, e quando ha visto che lui non le rispondeva mai ha dato l’allarme. Purtroppo, appena arrivati i soccorritori del 118 hanno capito che non c’era più nulla da fare per il portorecanatese, trovato disteso a letto ormai senza vita. L’ipotesi più probabile, in base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto come da prassi, è che l’uomo abbia avuto un malore nel sonno. Dopo il nulla osta della procura, la salma è stata restuita ai familiari ed è stato fissato il funerale. Sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista. Rombini, molto conosciuto e ben voluto a Porto Recanati, lascia la moglie Roberta, la mamma e i due amatissimi figli. La camera ardente è all’obitorio di Civitanova, del rito funebre si occuperà l’impresa Buffarini.