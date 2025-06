Cordoglio per la morte di Mirca Cavalli. Oggi il funerale nella chiesa di San Pietro

È morta ieri a 78 anni Mirca Cavalli, sorella minore di Giampiero, giornalista per anni in servizio anche al Resto del Carlino, e moglie di Giuliano Bellagamba, fondatore della Fac, azienda del settore mastici e affini. Mirca Cavalli aveva avuto diversi problemi negli ultimi tempi, e le sue condizioni di salute ne avevano fortemente risentito. Ieri la notizia del decesso. La salma è nella sala del commiato dell’impresa funebre Andrea Lanzi in via De Amicis. Il funerale si svolgerà oggi alle 11 nella chiesa di San Pietro. Lascia i figli Ivanoe e Fabrizio, i nipoti e tanti amici.