Corridonia ricorda Del Bianco: "Grande protagonista dell’arte"

È stato un legame forte quello tra Corridonia e lo scultore Egidio Del Bianco, scomparso a 73 anni, il cui funerale verrà celebrato oggi alla Chiesa di Santa Croce a Macerata. Fu proprio lui, infatti, insieme con Bruno Mariani e l’architetto Mario Montalboddi a dare vita all’associazione culturale "Forma e Materia" nel novembre 2022, che tra gli scopi aveva quelli di creare una Biennale di Scultura "en plein air" da allestire al parco di Villa Fermani e dare il via ad un progetto di rigenerazione urbana attraverso le opere d’arte. "L’idea così come il nome, Forma e Materia, è arrivata da lui – lo ha ricordato Montalboddi – siamo partiti nel 2020 come comitato con la prima edizione, e l’anno dopo abbiamo celebrato lo storico evento del Premio Lanzi del ’61 dove Egidio fu protagonista, da tramite con la famiglia dell’allora vincitore Loreno Sguanci. Poi donò delle opere a Villa Fermani nel 2023, e l’intenzione era portarle nel centro storico, proprio a giorni ci saremmo incontrati per parlare del progetto. "Periodo triste per la nostra comunità – ha affermato l’assessore alla cultura, Massimo Cesca –, in questi giorni ci ha lasciato anche Nero Ciocci, uomo di grande generosità che fino all’ultimo ha animato la Galleria Mw5 a Corridonia. Con la morte di Egidio Del Bianco, ci lascia un grande protagonista dell’arte, da sempre vicino alla nostra città. Gli siamo particolarmente grati per la recente donazione di una sua opera, che sarà collocata nel contesto cittadino, nel più ampio progetto di riqualificazione urbana tramite l’arte contemporanea".

Diego Pierluigi