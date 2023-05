Corsa alla Spada, ultimo weekend

Ultimo weekend della Corsa alla Spada e Palio, a Camerino. Domani, al Sottocorte Village con inizio alle 15, i ragazzi sotto ai 14 anni si sfidano nella "Giovani in corsa", una mini corsa alla Spada che vede ogni anno la partecipazione di tanti ragazzi divisi in categorie per età. Il percorso per ogni categoria varia dai 50 metri per i più piccoli ai 550 metri per i più grandi e il premio è una spada. Domenica ritornano dopo anni di assenza le giovani danzatrici che, sotto il nome di "Le Danze di Costanza", si esibiscono in piazza San Venanzio e nel piazzale della Vittoria. "Anni fa, durante una lunga collaborazione con la scuola di danza dell’insegnante Cristina Pelosi, mi è venuto in mente di riproporre un inserto coreografico di danze storiche – dice la direttrice artistica e fondatrice dell’Accademia Etra Maria Sole Cingolani – poi la pandemia ci ha costretto a posticipare i progetti. Ora abbiamo deciso di riprendere questa idea". Coinvolta anche Beatrice Venturi, insegnante di danza.