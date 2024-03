Corso di autodifesa al Consiglio delle donne

Lunedì 8 aprile, alle 18.30 nella sala consiliare, tornerà a riunirsi il Consiglio delle donne. Convocata dalla presidente Lorella Benedetti (foto), la riunione vede all’ordine del giorno la proposta dal titolo "Prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche", un mini corso di autodifesa personale attraverso il metodo Mas, ovvero movimento - azione - sorpresa. La seconda proposta riguarda un incontro dal titolo "La felicità è di questo mondo" durante il quale Alessia Marcacci, autrice del libro "Donne eccezionali, un libro tratto da storie vere", indicherà le pratiche e i percorsi per accrescere il benessere delle donne e come superare momenti critici in ambito lavorativo e come gestire lo stress lavoro correlato.