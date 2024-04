Corso di primo soccorso in cinque lezioni

Nella sede di via Sant’Anna sono pronti a partire i corsi di primo soccorso organizzati dalla Croce Verde di Corridonia e tenuti da medici ed infermieri del 112, "per essere pronti alle emergenze che potrebbero capitare in casa, a scuola o a lavoro", spiega l’associazione. Le lezioni, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, saranno cinque. Ognuna tratterà argomenti differenti, alternando la teoria alla pratica: il primo appuntamento è già fissato per questa sera (dalle 21.30), momento in cui sarà la presentazione dell’associazione e del Servizio Emergenza 112 di Macerata.

Il prossimo incontro è programmato per giovedì e tra gli argomenti che verranno trattati figurerà la gestione degli incidenti domestici comuni come le ferite, ustioni o traumi. Il Bls (Basic Life Support) sarà il tema delle lezioni del 24 e 30 aprile dove nella prima sarà sviscerata la teoria della procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, per poi passare alla pratica, mentre nell’ultima lezione del 2 maggio saranno illustrate ai partecipanti le manovre salvavita pediatriche.

Per maggiori informazioni si pososno contattare i numeri 346.0896606 o 349.8342481.