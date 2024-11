"Così le Terme torneranno a splendere"

Sta per partire il restyling dello stabilimento termale a Tolentino. Un progetto da 4 milioni e 633.350 euro con fondi del Piano nazionale complementare, redatto dal Comune con l’ingegner Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici. "Si tratterà di un’opera di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche nella parte più antica degli immobili – spiega il sindaco Mauro Sclavi –. Sarà sistemata la parte storica, quella operativa dal 1937, e l’intervento riguarderà anche la pista davanti all’edificio. Sarà rifatta l’area delle cure inalatorie, per questo la stagione termale delle Terme Santa Lucia quest’anno terminerà una ventina di giorni prima, il 16 novembre. I lavori inizieranno subito dopo. Dovremmo ripartire con l’attività termale nella primavera inoltrata del 2025, salvo imprevisti e in base alle condizioni meteo. La volontà dell’amministrazione e della ditta è di riaprire per tempo". Rimangono ovviamente aperti tutti gli altri servizi del polo medico, della medicina dello sport, della riabilitazione e del centro estetico, che si trovano nell’edificio moderno. Tra l’altro si sono liberati anche alcuni spazi in viale XXX Giugno, dove prima si trovava il consultorio, trasferito alla cittadella sanitaria.

C’è anche un altro progetto in cantiere per le Terme. "Al posto dell’ascensore che era stato previsto dalla passata amministrazione, abbiamo pensato a una soluzione più economica e rispettosa dell’ambiente, meno impattante, immersa nella natura – prosegue il sindaco –: un camminamento, un percorso a piedi, un sentiero che andrà dall’ex imbottigliamento (della cui ricostruzione invece si sta occupando l’Assm, soggetto attuatore) al complesso termale. Un modo per vivere e promuovere il territorio nel segno della salubrità e del benessere". Quest’opera invece ammonta a due milioni 272mila euro. "Un progetto di importanza strategica, quello delle nuove terme finanziato tramite Pnc, per il rilancio economico e turistico della città – ha commentato l’assessore Flavia Giombetti –. Valorizza il nostro territorio e contribuisce a rafforzare l’identità e l’attrattività di Tolentino come destinazione di benessere e cultura. L’intervento mira a coniugare la tradizione termale di Tolentino con soluzioni innovative e a basso impatto ambientale, valorizzando le nostre risorse naturali e offrendo al contempo un servizio di eccellenza. Siamo consapevoli delle sfide che un progetto di questa portata comporta, ma l’amministrazione si impegna a garantire una gestione attenta e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e assicurando il massimo beneficio per la nostra comunità. Le nuove terme di Tolentino non saranno solo un’opera, ma un simbolo di rinascita, un investimento per il futuro".

Lucia Gentili