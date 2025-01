"Costamagna, troppi post nella chat"

"Costamagna intasava la chat con messaggi sulle sue vicende passate e su Craxi. Perciò è stato rimosso". Alessandro Lattanzi, amministratore del gruppo Whatsapp "Amici del Centrosinistra" risponde all’ex sindaco Ivo Costamagna, che aveva denunciato di essere stato espulso dalla chat. "Quel gruppo – spiega Lattanzi – era stato formato a ridosso delle elezioni del 2022, poi è rimasto per dibattere di politica. Costamagna ha iniziato a condividere in continuazione messaggi sulle sue precedenti vicende politiche e giudiziarie e su Craxi, anche più di uno al giorno. Diversi iscritti si sono lamentati minacciando di uscire. Nostante gli avessi chiesto di non esagerare con il numero di pubblicazioni, ha continuato. Domenica ho visto un altro post su Craxi e l’ho rimosso. Non si può pretendere che tutti amino Craxi. Io sono un semplice iscritto al Pd, senza alcun incarico. La sua uscita ha rischiato di mettermi in difficoltà con il mio partito".

f. r.