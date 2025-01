Da Shakespeare a Edith Piaf. Lezioni spettacolo con Catà

Approda a Recanati ‘Tu forse intendi…’, rassegna di quattro lezioni spettacolo che si terranno tutte presso la Sala Lorenzo Lotto (ex granaio) di Villa Colloredo Mels da domani al 12 aprile.

Una serie di incontri, voluta dal Comune di Recanati, in cui gli spettatori avranno la possibilità di intraprendere un viaggio che scaturisce dalla suggestione leopardiana del ‘Tu forse intendi…’ passando per Shakespeare fino ad arrivare all’inconfondibile Edith Piaf, mescolando i registri del teatro di narrazione e della stand-up comedy coinvolgendo il pubblico in un viaggio condiviso. Ogni appuntamento sarà narrato dalla sapiente guida di un vero e proprio cantastorie, Cesare Catà (nella foto).

"Siamo molto soddisfatti di questa rassegna che vede protagonista un narratore che sa coinvolgere e appassionare il suo pubblico ormai da anni – commenta l’assessore alla Cultura, Ettore Pelati – . Vi aspettiamo per emozionarci, sognare e ridere insieme".

Ad aprire la rassegna, domani, sarà ‘Shakespeare Juke Box’, un viaggio tarologico nel teatro del Bardo, tra poetica e suggestioni.

Antonio Tubaldi