Da Sofia Raffaeli a Cassano e Adani. Maratona di eventi con Overtime

Scende in campo una squadra di campioni per Overtime (9-13 ottobre): sessanta gli appuntamenti del Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva presentati ieri in conferenza stampa. Qualche nome degli ospiti? Al teatro della Filarmonica le fuoriclasse della ginnastica ritmica Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli inaugureranno alle 21 di mercoledì il festival, accompagnate dall’allenatrice Claudia Mancinelli. Nella stessa giornata ci sarà Evaristo Beccalossi che alle 19 parlerà alla Filarmonica del libro "La mia vita da numero 10". Il giorno dopo ci sarà alle 10 all’aula magna dell’Agraria lo schermidore paralimpico Michele Massa e alle 21 al Lauro Rossi sarà ospite Gianni Rivera intervistato da Valerio Calzolaio e da Federica Zille.

Ricco il calendario di venerdì dove alle 11 Sylvester Gray, ex campione Nba, si racconterà alla biblioteca comunale. Alle 21, al Lauro Rossi gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola daranno vita a una originale puntata del loro fortunatissimo Viva el Futbol, il format che non si limita a replicare le consuete analisi calcistiche, ma le trasforma in un dialogo vivace e coinvolgente. Sabato tre incontri in piazza Cesare Battisti: alle 17 con Filippo Galli, storica bandiera del Milan, che presenterà il libro "Il mio calcio eretico. Dai trionfi con il Milan al lavoro con i giovani"; alle 18 con Michele Padovano, attaccante ex Juve, con il suo libro "Tra la Champions e la libertà" descriverà con coraggio e sincerità la lunga vicenda giudiziaria nella quale si è trovato invischiato suo malgrado, conclusasi con una sentenza di assoluzione; alle 19.15 con Sébastien Frey, ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa, presenterà in anteprima nazionale il libro "Istinto Puro". Il finale di sabato alle 21.30 al teatro Lauro Rossi con lo storyteller Federico Buffa e lo scrittore Fabrizio Gabrielli a presentare "La Milonga del Futbol". Nella giornata conclusiva ci sarà alle 15 l’incontro agli antichi forni "All in One: Lube Academy Treia e Macerata Rugby insieme verso il futuro dell’inclusione attraverso lo sport", con la partecipazione tra gli altri di Federico Giunti, dt Lube Academy Treia, e Alessandra Fermani, docente Unimc. L’ideatore Michele Spagnuolo spiega il filo che lega la 14ª edizione del Festival: "Tutto ciò che fa rumore in ambito sportivo: una vittoria inaspettata o il tonfo dopo un ko inatteso". Molti gli interventi: "Si racconta il bello dello sport e della sua etica", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. "Competenza, passione e attaccamento allo sport hanno segnato la longevità di Overtime", ha aggiunto l’assessore Sacchi. "È l’unico festival che abbraccia anche l’etica sportiva", ha spiegato l’assessore regionale Chiara Biondi. Sono poi intervenuti Graziano Leoni, Massimo Conti e Lina Caraceni in rappresentanza di Unicam, UnivPM e Unimc; Luisa Pocognli, delegata Cip Macerata; Fabio Luna, presidente Coni Marche.