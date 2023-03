Dal capoluogo a Cingoli e Appignano Sapori e borghi protagonisti a Tipicità

Vetrina per Macerata, Cingoli, Treia, Montecassiano e Appignano all’interno della tre giorni di Tipicità che si terrà a Fermo da domani a lunedì. Il Comune di Macerata sarà presente con uno stand dedicato, promuoverà la manifestazione Tipicità Evo – che si svolgerà poi in città il 20, 21 e 22 ottobre prossimi – e le eccellenze enogastronomiche del territorio, in particolare i Vincisgrassi alla maceratese. "Con uno stand dedicato all’interno di Tipicità Festival, Macerata avrà l’opportunità di valorizzare le sue eccellenze all’interno di una vetrina d’eccezione – ha commentato l’assessore Laura Laviano –. Un ringraziamento a Tipicità per averci coinvolto in un network che unisce i territori e che ci permette di promuovere quanto stiamo facendo in città a partire dal commercio, penso al primo centro commerciale naturale di corso Cairoli, passando per la cultura fino al turismo". Negli spazi dedicati al Comune di Appignano, invece, saranno presenti i maestri vasai del borgo che, oltre ad esporre alcune delle loro preziose opere d’arte, si esibiranno per il pubblico in dimostrazioni di decorazione e di lavorazione della ceramica al tornio. Parteciperanno alla tre giorni i principali artisti e le associazioni di ceramisti di Appignano tra cui: Sandra Zuccari, Laura Scopa, Marica Sabbatini, l’Associazione AppCreativa, Le Imperfette di Elena e Chiara, Taruschio ceramica e la Scuola comunale di ceramica maestri vasai appignanesi. "Saremo presenti con le nostre principali eccellenze: le ceramiche artistiche e Leguminaria – ha detto il sindaco Mariano Calamita – nel nostro spazio i visitatori potranno vedere all’opera i maestri vasai di Appignano nell’antica arte della ceramica e deliziare i loro palati con i nostri legumi. Un importante momento di promozione per il nostro borgo". Tra i trenta comuni delle Marche presenti, anche Cingoli, Treia e Montecassiano con "I Borghi più belli d’Italia", l’associazione di cui coordinatrice regionale è Cristiana Nardi, assessore al turismo di Cingoli. "Per tre giorni – ha precisato Nardi – proporremo una bella vetrina socio-enogastronomica: nei tre stand del padiglione ‘Experience’, i nostri comuni saranno protagonisti di un variegato programma di animazioni e degustazioni, con momenti di spettacolo, assaggi di vini, cibi locali, salumi, dolci". Cingoli sarà presente con il corpo di ballo della rievocazione storica in costumi dell’epoca "Cingoli 1848", il gruppo folkloristico "Balcone delle Marche" e lunedì con l’anteprima della "Sagra del cavalluccio" per cui lo show cooking sarà effettuato a cura del professor Giacomo Liberti docente dell’alberghiero "Girolamo Varnelli".