Dalla mappa alla App del tesoro. Torna la sfida del "Geocaching"

Smartphone, coordinate Gps, App dedicata, desiderio di scoprire posti nuovi, voglia di giocare e divertirsi. Questi gli ingredienti della "Geocaching Tolentino", l’innovativa caccia al tesoro che conquista sempre più appassionati.

Dopo il successo nel debutto del 2023, i promotori lanciano la seconda edizione mettendo in campo, col supporto del Comune, una schiera allargata di associazioni locali pronte a collaborare. L’evento si terrà domenica 26 maggio. "Geocaching Tolentino – spiega Enrico Seri, motore dell’iniziativa – è una piattaforma innovativa di turismo culturale progettata per promuovere il patrimonio locale attraverso il gioco. La caccia al tesoro, infatti, si trasforma in uno strumento di scoperta e valorizzazione invitando residenti e visitatori a esplorare e apprezzare le ricchezze del luogo. Lo scopo? Incrementare la visibilità di Tolentino a livello nazionale, e non solo, e creare un itinerario ludico-turistico permanente che arricchisca l’offerta culturale del territorio, cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti".

L’edizione 2024 già conta 7 squadre iscritte (3-5 giocatori), una delle quali proveniente da Roma. C’è tempo per aderire fino al 25 maggio e gli organizzatori confidano di arrivare a 15 compagini (il numero massimo). Ieri c’è stata la presentazione in Comune con l’intervento dell’assessore al turismo, Diego Aloisi, e dei rappresentanti delle associazioni in campo: "Geocaching Tolentino", "Zagreus", Pro loco 2.0, Hub 62029, Circolo il Pettirosso di Legambiente, Visione Sibillina, Accademia Filelfica, CiSei, Tolentino Arte cultura, Fabrica City, Corteo storico. Nell’occasione è stato ricordato il supporto di Avis, Istituto musicale Vaccaj, Tolentino Commercio Centro storico e Punto informativo.

Il programma prevede alle 14 ritrovo delle squadre in piazza della Libertà, davanti al Punto Iat; poi dalle 14.30 alle 16.30 c’è la prima fase della caccia; quindi, dalle 16.30 (sempre in piazza) food trucks con specialità locali e poi, dalle 17 alle 18, scatterà la fase finale. Da ultimo, premiazioni, saluti e performance di una band giovanile a cura dell’Istituto musicale Vaccaj.