Dall’Ipsia al resto d’Europa

Ottantanove studenti dell’Ipsia "Corridoni", provenienti dalle tre sedi di Corridonia, Macerata e Civitanova, hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa unica: un Pcto (ex alternanza scuola lavoro) all’estero di due settimane svolto in diverse città europee, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Le destinazioni, che hanno coinvolto dai 15 ai 30 studenti per modulo insieme a due docenti accompagnatori, sono state Siviglia per la Spagna, Coimbra in Portogallo, Cork in Irlanda e Maribor per la Croazia e ad accoglierli c’erano famiglie locali o strutture ricettive. La rilevante portata del progetto, sta sia nell’ingente numero di giovani studenti coinvolti, sia nei fondi investiti per coprire tutte le spese, tali da garantire a chiunque fosse meritevole di conoscere il mondo del lavoro in un contesto internazionale, ove cimentarsi in una lingua straniera (inglese) e operare in squadra.