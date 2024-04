"Dedicato a Vivaldi" all’Abbadia. La corale Bonagiunta in concerto

Da San Ginesio a Viterbo la musica lega ancora una volta le Marche e la Tuscia: la corale Bonagiunta da San Ginesio e la corale polifonica San Giovanni di Bagnaia hanno ripetuto la splendida esperienza vissuta nel 2017 quando insieme hanno organizzato un concerto dedicato a Mozart con l’esecuzione della Messa di Incoronazione e altri brani mozartiani. Questa volta l’omaggio è ad Antonio Lucio Vivaldi: appellato "Il Prete Rosso" per il colore dei capelli è considerato tra i massimi esponenti della musica Barocca. Virtuoso violinista, contribuì in particolare, allo sviluppo del concerto. Le due corali eseguiranno insieme, nella splendida cornice della chiesa Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, un concerto dal titolo "Dedicato a Vivaldi". Tra i brani in programma: Credo RV 591, Concerto in Re minore per violino, organo, archi e basso continuo RV 541, Beatus Vir RV 598, Andante dal Concerto per violino, archi, e basso continuo RV 583, Magnificat RV 610. Dirette dal maestro Fabrizio Marchetti, le due corali saranno accompagnate dall’orchestra "Dei due Mari", così chiamata perché composta da musicisti marchigiani e laziali: primo violino il M° Mauro Navarri e all’organo il M° Ferdinando Bastianini, voci soliste Alessia Di Quirico (soprano I) Gloriela Villalobos - Torres (soprano II) Andrea Ferranti (tenore) e Gianni Paci (baritono). Il concerto è già stato eseguito a Viterbo nel pomeriggio di domenica 21 aprile sotto la direzione del M° Loredana Serafini della corale di Bagnaia, a dimostrazione del sodalizio musicale e dell’amicizia che lega le due realtà corali. L’appuntamento è per domenica, prima alla Santa Messa delle 18, e poi per il concerto vero e proprio alle 19.

re. ma.