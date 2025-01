Defibrillatore donato dalla Pro loco

Domenica, in occasione dell’evento "Monastero: voci, racconti ed idee per la comunità" organizzato dall’associazione Bivio 980, la Pro Loco di Cessapalombo ha donato il primo dei due defibrillatori che verranno installati nelle frazioni di Cessapalombo, un’iniziativa che contribuirà a salvaguardare la salute di tutti i residenti e i visitatori della zona. Il primo defibrillatore è stato installato nella frazione di Monastero, mentre il secondo troverà collocazione a Villa di Montalto.

"Entrambi i dispositivi sono di ultima generazione e sono protetti da teche riscaldate, per garantire il loro corretto funzionamento anche durante i mesi invernali", spiega la Pro Loco. "Questi dispositivi sono fondamentali per la sicurezza delle persone, soprattutto nelle zone più isolate come quelle di Monastero e Villa di Montalto – ha detto il presidente Matteo Vergari –. Questa donazione è un gesto concreto per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio e per fare in modo che chiunque si trovi a passare da queste località possa sentirsi al sicuro".

L’iniziativa, che ha ricevuto il supporto di realtà locali come l’associazione Bivio 980, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità.