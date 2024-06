Defibrillatore sul lungomare. Pantella: "Passo in avanti"

È tornata operativa anche la postazione del defibrillatore sul lungomare sud. "Un ringraziamento al dg dell’Ast di Macerata Marco Ricci, a Umberto Berrettini, direttore dell’Unità Operativa Cardiologia/Utic di Civitanova, ad Amedeo Di Giacomo e a tutti i ragazzi della Medical Assistance Italia, per il contributo al progetto ‘Civitanova Cardio Protetta’. Una presenza e un impegno che hanno reso possibile un importante passo avanti verso una comunità più consapevole". Sono le parole di Roberto Pantella, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia e coordinatore della Croce Verde, in prima fila su questo progetto per l’installazione in città di tre nuovi defibrillatori automatici esterni: in piazza all’altezza dei semafori del corso, sul lungomare e a Civitanova Alta. Sono stati acquistati dall’Atac e messi a disposizione del Comune.