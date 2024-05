Delpriori e Ciccardini: niente bis. Sfida tra Catena e Cingolani

Nel corso del fine settimana verranno finalmente presentati alla cittadinanza tutti i candidati ed i relativi programmi delle due liste in lizza per guidare l’amministrazione comunale dei prossimi cinque anni. Per primo, oggi alle 17,30 nella mensa Gma in via Marco Polo, lo farà la lista ’Scegliamo Matelica’ con candidato sindaco Marcello Catena.

"Al termine dell’incontro – hanno annunciato gli organizzatori – sarà offerta una merenda e musica a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che vorranno approfondire il progetto e conoscere da vicino i candidati".

Domani poi alle 17,30 nei locali della bocciofila di borgo Nazario Sauro, sarà la volta della lista Matelica il futuro è adesso, con candidato sindaco il vicesindaco uscente Denis Cingolani, che ha annunciato "una giornata importante per tutta la squadra che è al lavoro da mesi", concludendo con un rinfresco con dj set per tutti. Tra i candidati, invece, non ci saranno l’assessore a Bilancio e Cultura, Giovanni Ciccardini, e l’ex sindaco e capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori.

"È stata una bella esperienza – ha commentato Ciccardini –, con tanti risultati positivi e obiettivi raggiunti, ma avevo deciso già da tempo di non ricandidarmi e dare spazio a nuove leve". Similmente Delpriori, dopo 10 anni, ha dichiarato: "Ci ho messo l’anima e il cuore, ho provato a fare tutto quanto fosse nelle mie possibilità".

Matteo Parrini