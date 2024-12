Derby Civitanovese-Fermana: emergenza difesa e probabili formazioni

Piccola sorpresa nella rifinitura precedente al derby odierno con la Fermana. Ieri mattina anche Giovanni Iulitti, difensore classe 2004 ex Maceratese, ha preso parte alla seduta. Il giocatore non è stato ancora tesserato, ma la dirigenza potrebbe farlo nelle prossime ore considerando l’emergenza numerica nelle retrovie.

Infatti nell’ultima settimana hanno lasciato i coetanei Rizzo e Abbenante e oggi (inizio alle 15 al Polisportivo), il tecnico Alfonsi difficilmente potrà fare a meno di schierare il neo arrivato Alessandro Mancini, considerando il turno di squalifica che sconta Valentin Franco. Mancini, 2005 ex L’Aquila 1927, sarà schierato sulla fascia destra nonostante nasca centrale, a guidare la retroguardia saranno sempre Diop e Passalacqua. Difficile ipotizzare scenari diversi, anche se tutto è possibile nel calcio.

La tripla presenza di Mancini, Bevilacqua (2004) e uno tra Rossetti e Cosignani (2006) permetterebbe l’ingresso di un’altra new entry, il portiere over Raccichini e al momento il ballottaggio tra Petrucci e lo stesso Raccichini è quello più intrigante. In mediana, Domizi scalpita per riprendere il posto da titolare: stavolta potrebbe partire dalla panchina uno tra Capece e Visciano. Tolto lo squalificato Franco, tutti gli interpreti sono a disposizione di mister Alfonsi e questa è una bella notizia che si ripete da tre turni consecutivi.

"Mi aspetto – spiega il tecnico rossoblù – una gara maschia. Siamo reduci dal successo con il Sora, ma i laziali erano più tranquilli perché avevano 5 punti di vantaggio su di noi prima del match. Invece la Fermana ha due lunghezze in meno rispetto a noi e per questo verrà al Polisportivo con il coltello tra i denti. Però non dimentichiamo che anche loro hanno in dote una scia di risultati utili consecutivi".

I gialloblù ereditano il pari beffardo con il Termoli, ma in settimana proprio dai molisani (che hanno smantellato tutta la squadra a causa dell’addio del patron Montaquila) hanno prelevato il valido terzino Barchi. Proprio come Mancini nella Civitanovese, anche il nuovo difensore canarino dovrebbe partire titolare nell’undici di Dario Ruben Bolzan. Fermana che fa i conti con diverse assenze: Casucci e Tafa, ma anche le alternative Diouane e Pinzi. Però potrà contare sull’esperienza di Karkalis in difesa, Romizi a centrocampo, Bianchinmano e Ferretti in zona offensiva.

Probabili formazioni. Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Mancini, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Esposito; Padovani, Bevilacqua. All. Alfonsi. Fermana (4-3-3): Perri; Tomassini, Cocino, Karkalis, Barchi; Mavrommatis, Romizi, Fontana; Ferretti, Bianchimano, Valsecchi. All. Bolzan.