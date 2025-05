"Design in Movimento" con i liceali del Filelfo

In occasione del Grand Tour dei Musei 2025 e della Notte dei Musei, domani il Poltrona Frau Museum di Tolentino apre le sue porte per "Design in Movimento", un evento unico che unisce arte, danza, design e cultura d’impresa. Le visite si svolgeranno alle 14.30-15, 15.15-15.45, 16-16.30, 16.45-17.15, 17.30-18. Un pomeriggio dedicato alla scoperta del museo in una chiave inedita, dove l’allestimento e la collezione permanente prendono vita grazie a una performance site-specific, realizzata in collaborazione con il liceo coreutico Filelfo, che esplora il dialogo tra corpo e oggetto, movimento e materia, trasformando lo spazio museale in una scenografia viva.

Ispirata alle forme iconiche del design Poltrona Frau, la coreografia unisce danza contemporanea e neoclassica sulle note di brani storici e inediti di Franz Schubert, George Gershwin, Erik Satie e René Aubry. Gli studenti del Liceo Coreutico di Tolentino si alterneranno nei punti più rappresentativi del museo, dalla Chiostrina all’iconico divano Chester, dai progetti custom per teatri e auditorium nel mondo alle scenografiche torri espositive, dando vita a un racconto visivo immersivo e sensoriale.

A conclusione, l’area dedicata all’automotive ospiterà una performance a sorpresa ispirata a "L’automobile da corsa", poesia in musica di Tommaso Marinetti, che suggella l’incontro tra avanguardia futurista e linguaggio del corpo. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto nazionale "A scuola d’impresa", promosso da Museimpresa -Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa- e dall’Università Liuc Carlo Cattaneo. "Un’opportunità unica per i nostri studenti del liceo coreutico di mettersi alla prova in un contesto che va oltre la didattica tradizionale", ha aggiunto il dirigente scolastico Donato Romano. La partecipazione è gratuita, bisogna prenotarsi tramite form online disponibile sul sito ufficiale di Poltrona Frau.