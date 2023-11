Diabete: test gratuito per la glicemia

Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del diabete, un’iniziativa globale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete, promuovere la prevenzione e migliorare la gestione della malattia. Per questo a Macerata, martedì e mercoledì, si terranno una serie di iniziative organizzate dall’Apm, dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune e dall’Ircr nell’ambito del progetto pilota Pu.A.S.S.E’. acronimo di Punti di assistenza socio-sanitaria-educativa territoriale.

Si comincia martedì, dalle 10 alle 11.30 nei locali di via Bramante (di fianco alla farmacia comunale di Piediripa) con la rilevazione gratuita della glicemia, mentre dalle 14 alle 18 un’infermiera professionale sarà a disposizione per informazioni e consulenze. Mercoledì, invece, nei locali di via Pace 5A (di fianco alla farmacia comunale), dalle 8 alle 11, ci sarà la rilevazione gratuita della glicemia e, dalle 16 alle 18, c’è la possibilità di fare un colloquio con una nutrizionista. Le due giornate sono volte principalmente a individuare persone che sono colpite dal diabete senza saperlo: possono rientrare in questa categoria le persone affette da diabete di tipo 1, giovanile ed autoimmunitario – i cui principali sintomi sono la sete e la frequente minzione – e quelle affette da diabete di tipo 2, dovuto ad errata alimentazione, obesità, scarsa attività fisica, tutti fattori che consentono lo sviluppo della malattia. L’individuazione precoce della patologia è di fondamentale importanza. Sempre mercoledì, inoltre, nella sala polivalente dell’Ircr in piazza Mazzini, alle 17 la dottoressa Marilena Giovagnetti, diabetologa del reparto di Diabetologia dell’ospedale di Macerata, concluderà la due giorni con il suo intervento aperto a tutti "Impariamo a conoscere il diabete: prevenzione, gestione e le ultime novità terapeutiche".