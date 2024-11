"Diamanti e bugie" al Piermarini

Apertura di sipario domani al teatro Piermarini di Matelica sulla nuova stagione promossa dal Comune con l’Amat e il contributo della Regione Marche e del MiC. Primo appuntamento (proposta fuori abbonamento) con "Diamanti e bugie" di Teatro in Bilico, commedia musicale dai ritmi veloci, flashback e trame tipiche dei film polizieschi. Protagonista del testo teatrale di Giulia Giontella, che firma anche la regia, un gruppo sgangherato di donne “dimenticate” dalla società che si dà al crimine per un rocambolesco furto ai danni di una prestigiosa casa di gioielli di lusso. Sul palco, vittime sono gli uomini: un ricco magnate, un tenente e un agente di polizia. Le coreografie sono di Giulia Giontella e Rossella Campolungo, la scenografia di Gian Domenico Negroni. Per informazioni: Amat 071 2.072439, biglietteria del teatro Piermarini 0737.85088. Inizio spettacolo alle 21.15.