"Diffamazione dell’avversario politico". A giudizio il vice presidente della Provincia

Accusato di aver diffamato il direttore dell’ufficio postale e avversario in politica, è sotto processo il vice presidente della Provincia Luca Buldorini (nella foto), esponente della Lega e appena presentato come candidato alle amministrative di Appignano. La vicenda sarebbe avvenuta a dicembre 2020. Secondo l’accusa, Buldorini avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook una immagine con la foto di Danilo Monticelli, consigliere comunale con delega alle politiche sociali, un’auto della polizia e un uomo che mima il gesto delle manette, alludendo all’Inrca e a un ritorno personale che il consigliere comunale avrebbe avuto dall’attività politica. Monticelli aveva denunciato l’accaduto alla polizia postale, facendo presente il danno che simili allusioni potevano causare al suo lavoro con i clienti e i superiori. Così Buldorini è finito sotto processo per l’accusa di diffamazione. Ieri in tribunale si è tenuta la prima udienza, rinviata però dal giudice Potetti per riunire questo fascicolo a un altro, su un fatto analogo: un’immagine simile dedicata al sindaco Osvaldo Messi.

Le vicende saranno dunque trattate insieme, iniziando dai testimoni dell’accusa citati dal pm Francesca D’Arienzo. Buldorini, difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi, potrà dare la sua versione su quegli episodi, legati all’impegno per far partire i lavori dell’Inrca. Monticelli si è costituito parte civile con l’avvocato Laura Bozzi.