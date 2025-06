Differenziata e lotta agli sprechi: "Un’alleanza per la sostenibilità"

Firmato l’accordo tra Università di Macerata e Cosmari, per la realizzazione di progetti educativi e formativi volti alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della riduzione degli sprechi, il riciclo dei materiali e la qualità della raccolta differenziata. La collaborazione tra i due enti, della durata di tre anni, darà vita a una serie di iniziative congiunte rivolte in particolare a studenti e studentesse e alle loro famiglie: seminari ed eventi tematici con esperti del settore, laboratori, visite agli impianti di trattamento rifiuti e momenti di divulgazione scientifica.

Esempi di progetti concreti sono "Fatti gli avanzi tuoi", che promuove il riutilizzo creativo degli avanzi alimentari, e "Raccolta differenziata per tutti" con campagne di comunicazione inclusive. E ancora, tirocini e stage per gli studenti nel settore del marketing, della comunicazione e progettazione ambientale, oltre a borse di dottorato e premi di laurea legati alle tematiche dell’accordo. "Il nostro ateneo ha a cuore la questione della sostenibilità – afferma il rettore Unimc, John McCourt –, per questo ci impegniamo in una sensibilizzazione che inneschi comportamenti virtuosi nelle nuove generazioni. L’accordo con Cosmari dimostra la voglia da entrambe le parti di passare ad azioni concrete". Una collaborazione che si inserisce in un più ampio contesto di iniziative e accordi legati all’Ateneo. Sottolinea Mara Cerquetti, referente Unimc per la sostenibilità ambientale: "Un anno fa abbiamo presentato la collaborazione con Engie, e nel mentre abbiamo aderito a campagne nazionali che attivassero gli studenti su queste tematiche. I punti del nuovo accordo vanno nella stessa direzione". Si tratta di "temi al centro del piano strategico di Unimc" – riprendendo le parole del direttore generale dell’ateneo, Domenico Panetta – che arrivano a maggior concretezza proprio al momento giusto. È di un paio di giorni fa, infatti, la lettera aperta del comitato civico del centro storico rivolta al sindaco di Macerata, in cui una delle richieste riguardava "con riferimento agli studenti fuorisede, una più penetrante ed efficace campagna di sensibilizzazione per il conferimento dei rifiuti, orari e giorni di raccolta, tramite il coinvolgimento di Unimc e dell’Accademia delle belle arti". "È giusto creare occasioni di comunicazione, con uno scambio che permetta di far ricadere le buone pratiche sugli studenti e le loro famiglie", sottolinea Paolo Gattafoni, presidente Cosmari. "L’obiettivo di questo accordo è proprio entrare in sinergia con i giovani – conclude Brigitte Pellei, direttrice generale Cosmari –, sia dal punto di vista informativo che accogliendo la loro energia e volontà di innovazione".