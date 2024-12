Discarica abusiva a Potenza Picena, caccia ai responsabili

Una discarica abusiva a cielo aperto è stata scoperta a Porto Potenza Picena, a poca distanza dal ponte sull’autostrada A14, sopra i terreni agricoli che sono di proprietà della Regione Campania.

Tutto è partito nei giorni scorsi da un cittadino, che ha presentato una segnalazione al Comune di Potenza Picena. Per questo motivo, ieri mattina il sindaco Noemi Tartabini ha mandato i volontari della protezione civile a controllare quella zona ed è bastato poco per appurare che purtroppo, in effetti, qualcuno aveva abbandonato sull’erba scarti edili e bitume.

A quel punto sono stati allertati anche l’assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero e il corpo della polizia locale, giunto sul posto con una pattuglia. In breve gli agenti hanno svolto il sopralluogo di rito, per poi redigere un verbale di quanto trovato. Ed è probabile che i loro accertamenti non si concluderanno qui e anzi finiranno al vaglio le immagini di videosorveglianza pubblica, per identificare il responsabile dello sciagurato gesto che potrebbe rischiare la denuncia per questo comportamento.

"Sono comportamenti incivili e va ricordato che, oltre a una pesante contravvenzione prevista dalla legge, l’autore di un simile fatto rischia pure la denuncia con l’accusa di inquinamento ambientale – precisa Carlo Carlini, coordinatore del gruppo comunale di protezione civile –. E visto che vogliamo scoraggiare questi fenomeni, nei prossimi giorni seguiranno dei controlli per tutta la città e saremo operativi noi, come volontari della protezione civile, insieme con gli agenti della polizia locale".

g. g.