Discarica, esame delle osservazioni

Passi avanti nelle procedure di individuazione della località dove far sorgere la nuova discarica provinciale, in questa fase si stanno effettuando degli incontri tra le amministrazioni e l’ingegner Massimo Stella, al quale l’Ata 3 ha conferito l’incarico per l’analisi delle osservazioni prodotte dai Comuni che hanno siti potenzialmente idonei, tra cui Corridonia. "Come previsto si stanno svolgendo le attività avviate per l’esame delle osservazioni prodotte dai comuni – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli -. Questa analisi permette di verificare la correttezza dei dati forniti dai comuni e la fondatezza tecnica e normativa dei vincoli evidenziati, ed i tecnici dei comuni sono convocati in presenza, per intervenire in caso di eventuali carenze o integrazioni o inesattezze emerse nella lettura delle schede presentate. Lo scorso 3 maggio è stato convocato il tavolo tecnico, alla presenza dei professionisti che avevano avuto incarico dal comune di elaborare e redigere le osservazioni e del nostro responsabile ambiente. L’ingegner Stella ci ha dato indicazioni sulle necessarie integrazioni da apportare alle schede presentate – ha precisato il primo cittadino -. Non ci sono elementi di particolare criticità ma, data la complessità del tema e la difficoltà di semplificare, convocheremo a breve una assemblea pubblica".