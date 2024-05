Fratoianni dà appuntamento in piazza Mazzini per presentare la candidatura di Agnese Santarelli Domani alle 17 Nicola Fratoianni presenterà Agnese Santarelli come candidata di Alleanza Verdi Sinistra a Piazza Mazzini. Santarelli, avvocata e attivista, incarna i valori di Sinistra Italiana per un'Europa giusta e democratica.