Irregolare in Italia: espulso 29enne

Rintracciato dalla Volante della Questura un clandestino di origini tunisine che è stato esplulso dal territorio nazionale. Denunciato il connazionale che era con lui per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in via Martiri delle Foibe la polizia ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo un 29enne che era alla guida e un 43enne entrambi di origini tunisina e sprovvisti di documenti di identificazione. Inoltre, il 29enne, guidava senza patente poiché sospesa per infrazioni al codice della strada. Sono stati portati in Questura dove dove a seguito dei controlli è emersa la permanenza illegale nel territorio del 29enne gravato da svariati pregiudizi di Polizia anche per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È scattata così una perquisizione domiciliare nella quale è stato trovato il passaporto dell’altro cittadino tunisino che risultava aver preso alloggio in quella abitazione.