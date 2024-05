L’Europa vista da Bellini: "Più unione per il futuro"

Più Europa, più Italia, è questo il fulcro del dialogo che si è svolto tra Michele Bellini, autore del libro "Salviamo l’Europa", Riccardo Carota e Tommaso Domizi per il Circolo Pd di Macerata. "Quel che rischia di finire è la possibilità e la capacità dell’Europa di incidere come soggetto politico protagonista nelle relazioni internazionali", ha dichiarato l’autore del volume, sottolineando il delicato momento storico che l’Europa sta vivendo e la sua incapacità di fronteggiare macrotemi quali ad esempio l’immigrazione, perché "ancora schiacciata da un modello securitario a discapito dell’integrazione".

Soggetto delle riflessioni del libro è appunto l’Europa, tra pace e guerra, democrazia e sovranità, sofferente tra l’inaccettabile situazione vissuta da Gaza e dall’Ucraina. "Le eccezioni straordinarie positive dell’azione europea sono l’elemento cui guardare – continua Michele Bellini –, la realtà di interventi salvifici avvenuti chiede che la straordinarietà diventi ordinario".

Secondo l’autore, auspicabile e necessaria per la sopravvivenza dell’Europa è un’integrazione governata e sostenibile, costantemente in accordo con le circostanze reali dei territori. "Più unione europea per un futuro più sicuro, aperto a gestire i cambiamenti, più ricco di possibilità per tutti", conclude Bellini.

m. d. m.