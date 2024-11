Discoteca non autorizzata, multa al "Magna"

Serata danzante con dj, ma senza licenza. E scatta una multa di circa 2mila euro per il titolare del locale.

A finire sotto la lente della polizia di Macerata questa volta è stato il locale "Magma" di Tolentino. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio – svolta a seguito delle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e disposta dal questore Gianpaolo Patruno – sabato scorso è stata monitorata la zona di Tolentino. In particolare, il personale della divisione polizia amministrativa, insieme con quello della polizia scientifica, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, ha sottoposto a controllo amministrativo questo esercizio, che si trova alla periferia della città. Dalle verifiche effettuate è emerso che nel locale si stava svolgendo un’attività di pubblico intrattenimento danzante con dj, una serata a pagamento. In questi casi, per legge, è obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Così il personale della squadra amministrativa della questura di Macerata, con gli agenti della Polizia locale di Tolentino, dopo ulteriori accertamenti volti alla verifica del possesso dell’autorizzazione, ha proceduto con le sanzioni amministrative previste per la violazione della normativa. In particolare: per la mancata esposizione nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, della licenza e l’autorizzazione, nonché per aver organizzato la serata di pubblico intrattenimento senza la prescritta licenza dell’autorità. In caso di recidiva, è prevista la sospensione della licenza.

Durante l’attività sono stati anche controllati numerosi clienti all’interno e all’esterno del locale. Proseguiranno anche nelle prossime settimane i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale, per contrastare questi fenomeni in un’ottica di prevenzione, anche per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Nel mirino, in particolare, gli esercizi pubblici e i locali di vario intrattenimento, con particolare attenzione a quelli maggiormente frequentati soprattutto dai giovani.