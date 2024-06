Diverse condanne da scontare. Giovane portato in carcere

Sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, non rispetta le regole: per questo è finito in carcere un giovane civitanovese.

Nella mattinata dell’altro ieri il personale della Sezione anticrimine del Commissariato di Civitanova ha dato esecuzione al decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Macerata, relativo alla sospensione provvisoria della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di un pregiudicato. Il destinatario del provvedimento è un giovane italiano, residente a Civitanova, finito nei guai per reati contro la persona e il patrimonio: l’uomo ha ricevuto diverse condanne per minacce, porto abusivo di armi, furto, ricettazione, rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali. Il giovane aveva ottenuto l’ affidamento in prova, ma in questo periodo avrebbe violato le prescrizioni imposte, frequentando soggetti pregiudicati e non rispettando degli orari di uscita consentiti. Per questo la misura è stata revocata e lui, dopo le formalità di rito al Commissariato, è stato portato in carcere a Fermo dalla polizia, dove continuerà a scontare le sue condanne.