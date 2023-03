Divertimento in quota con ’Pozza dei Mat’

Torna, dopo tre anni di stop, la "Pozza dei Mat" a Bolognola, nell’area bob Madonnina. Domenica dalle 11.30 festa e divertimento in quota: con questo contest in cui tutti potranno scendere dal pendio innevato con sci, snowboard o con i mezzi più originali e attraversare la piscina d’acqua. L’iscrizione è gratuita (può essere fatta alla biglietteria degli impianti o per mail). Verrà premiata la migliore performance ma soprattutto quella più originale. Non solo sci e snowboard quindi, ma tutti i mezzi a piacere. Nelle passate edizioni ad esempio qualcuno è sceso con i gonfiabili. Dalle 12.30 alle 14 diretta live su Multiradio e al termine lancio dei gadget. A seguire Party Ski, dj set per tutto il pomeriggio con dj La Creme e dj Francesco Cangiotti.