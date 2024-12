Donazione dal Rotary a Kiev

"L’armonia del noi: riscoprire il significato del matrimonio tradizionale" è stato il tema della serata organizzata dal Rotary Club Tolentino, con il Rotaract, al Parco Hotel di Pollenza. Sono intervenuti come relatori padre Ferdinando Campana dell’ordine dei frati minori e Evio Hermas Ercoli. Con l’occasione è stato anche celebrato il ventesimo anniversario di matrimonio del presidente del Rotary Tolentino Giuseppe Bocci e Irina. È stato annunciato dal vicepresidente Nicola Comodo il nuovo servizio del club, approvato all’unanimità dai soci: l’acquisto di una stazione di ricarica elettrica Ecoflow pari a 824 euro da donare alla casa famiglia Nazarenko di Kiev, in Ucraina, da utilizzare nelle ore in cui non c’è corrente elettrica a causa dei bombardamenti russi. La casa famiglia ospita otto orfani dai tre anni in su.