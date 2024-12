Donazioni in aumento e sempre più giovani: "Cittadini sensibili, cresce la rete dell’Avis"

L’Avis comunale di Tolentino chiude l’anno con numeri che confermano una solida rete di solidarietà: 1120 donatori attivi, di cui 438 donne e 682 uomini. Un dato particolarmente incoraggiante riguarda i giovani: ben il 31% dei soci ha meno di 35 anni, una percentuale che si punta a far crescere per garantire il ricambio generazionale e consolidare l’impegno futuro dell’associazione.

A fare il punto è il direttivo dell’Avis tolentinate, capitanata dalla presidentessa Lucia Pistacchi. Nel corso del 2024 sono state raccolte 2448 unità, suddivise in 1768 di sangue intero e 680 di plasmaferesi (tipologia di donazione che consente la raccolta del solo plasma), grazie alla collaborazione tra l’unità di raccolta di Tolentino e il centro trasfusionale di Macerata.

"Uno dei momenti più significativi dell’anno è stata la Festa del donatore, lo scorso giugno, durante la quale sono stati premiati 137 donatori con onorificenze che celebrano il loro impegno costante – prosegue –. Siamo tornati ai livelli standard, pre-Covid, ma potremmo fare di più; se almeno ogni donatore donasse due volte l’anno cresceremmo ancora. Abbiamo investito molto nella sensibilizzazione, incontrando giovani e studenti delle scuole di Tolentino e paesi limitrofi per trasmettere il messaggio della promozione del dono di sangue ed emoderivati."

Donazioni in crescita e iniziative per un futuro sempre più giovane, quindi. Non a caso, per promuovere la donazione tra ragazzi, Avis Tolentino ha organizzato iniziative come l’AperiAvis, che si ripeterà domenica 5 gennaio al Back Yard (Centro tennis Tolentino) con dj set di Multiradio Giusi Minnozzi e Dj Dok. Un momento conviviale per brindare all’anno nuovo. Inoltre lunedì 6 gennaio, nella sede in piazza della Libertà, arriverà puntuale la BefanAvis che porterà i doni ai bambini figli di donatori.

Non sono mancati appuntamenti divertenti: il 25 maggio e il 23 novembre i giovani dell’associazione hanno lanciato l’evento PizzAvis, due serate dedicate alla promozione del dono di sangue e plasma in un’atmosfera informale, oltre alla giornata di MirabilAvis a Mirabilandia e alla gita a Urbino.

"Il bilancio positivo del 2024 è la testimonianza di come la comunità di Tolentino sappia fare la differenza attraverso piccoli ma fondamentali segni di solidarietà – conclude Pistacchi, da due anni al timone dell’associazione –. Continuiamo a lavorare con passione per coinvolgere sempre più persone nella grande famiglia Avis, soprattutto giovani, in questa missione di altruismo e speranza. Un gesto che salva vite".

Lucia Gentili