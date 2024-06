’Dopo di noi’ al via con dodici posti

È stato approvato, dalla giunta Sclavi di Tolentino, il progetto esecutivo dei "percorsi per autonomia per persone con disabilità". Redatto da Geoteam associati, è finanziato dall’Unione Europea e rientra nel Pnrr Next Generation Eu. "Crediamo molto in questo progetto – commenta l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni (nella foto) –: permetterà a dodici utenti di poter avere una vita semiautonoma tutelata. Ciò rappresenta il segno di un nostro preciso impegno per le persone affette da disabilità più o meno grave. Ringrazio l’ambito territoriale XVI, promotore del finanziamento del progetto, l’assessore Flavia Giombetti per la collaborazione nella pianificazione del progetto Pnrr, l’ufficio lavori pubblici che ha lavorato sul progetto esecutivo, tutte le associazioni e le assistenti sociali con le quali si svilupperà la progettualità. La collaborazione tra enti, assessorati, associazioni resta la strategia fondamentale per il miglioramento di una città". Un’opera da 300mila euro, che vede come responsabile unico del procedimento l’ingegnere Katiuscia Faraoni, al timone dell’area lavori pubblici del Comune. L’obiettivo è fornire servizi socio-sanitari domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l’autonomia, superando le barriere nell’accesso all’alloggio e al mercato del lavoro. Sono già stati inseriti i dodici beneficiari con è stata avviata una presa in carico condivisa con l’Umea (Unità multidisciplinare età evolutiva) dell’Ast Macerata. Sono state programmate le attività laboratoriali finalizzate all’accrescimento delle competenze di vita quotidiana e lavorative dei beneficiari, che avranno come sede i locali di Santa Teresa e partiranno a luglio.