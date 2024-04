Droga e contanti: operaio nei guai

Un operaio 43enne di Esanatoglia nei guai, per l’accusa di spaccio di cocaina. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Matelica sabato notte, nel corso di una serie di controlli per la sicurezza della circolazione.

Dopo un primo controllo su strada, nel corso del quale l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina pronte per essere spacciate, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’operaio, e così in casa sua hanno trovato e sequestrato altri 20 grammi dello stesso stupefacente, due bilancini di precisione e 1.400 euro in contanti (nella foto).

L’uomo è stato denunciato alla procura di Macerata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.