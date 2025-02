Droga in macchina. Denunciato 32enne

Stava viaggiando in auto, ma poi è stato fermato dalla polizia e sono saltati fuori più di 40 grammi di marijuana nel suo mezzo. Alla fine è stato denunciato per spaccio di droga. È quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, a Macerata. Verso le 3.30 un 32enne, residente in città, stava percorrendo a bordo della sua macchina via Prezzolini. In quel momento è passata una volante e i poliziotti hanno voluto controllare il giovane, visto che lui aveva alle spalle alcune denunce in materia di droga. Inoltre dava segnali di nervosismo e non era in grado di fornire spiegazioni plausibili in merito alla sua presenza in quel luogo, così a tarda ora. L’auto è stata passata al setaccio e gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane con dentro circa 43 grammi di marijuana. Inevitabilmente si è beccato una denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.