Due clandestini nascosti nel cassone di un autocarro, un quarantenne nei guai

Con la patente sospesa, guidava un autocarro nascondendo due clandestini nel cassone. Ma è incappato nei controlli della polizia locale di Macerata ed è stato sanzionato. Si tratta di un 40enne tunisino residente ad Ancona. Gli agenti l’altro giorno hanno fermato un autocarro Peugeot Ranch e proceduto al controllo dei documenti. È emerso così che il conducente non aveva la patente. Gli agenti hanno poi chiesto all’uomo di aprire il portellone posteriore del veicolo e all’interno del cassone, nascosti tra coperte e vari materiali edili, si sono trovati davanti due tunisini, di 30 e 24 anni.

Il conducente aveva la patente sospesa, con un provvedimento del prefetto di Ancona, e per questo è stato sanzionato. Per quanto riguarda gli altri due tunisini, a uno era stata respinta l’istanza di protezione internazionale, l’altro aveva un ordine di rintraccio, sempre per via del rigetto della protezione internazionale. Un altro soggetto è stato invece trovato al volante con la patente falsa.

Nel corso dei controlli sulle strade periferiche della città, contro l’eccesso di velocità, una pattuglia ha fermato un’auto dopo una manovra pericolosa. È venuto fuori che il conducente, già noto alle forze dell’ordine, aveva la patente estera di paese extra-Ue risultata contraffatta. Per lui è arrivata così una multa di cinquemila euro, per guida senza aver mai conseguito la patente. Il documento è falso è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla procura.

p. p.