Due giorni tra orchi, elfi e nani. Arriva "San Ginesio Fantasy 3"

Sta per arrivare "San Ginesio Fantasy 3", in scena a San Ginesio sabato 14 e domenica 15 giugno. Due giorni per dare la caccia agli orchi, duellare con i nani e danzare con le elfe. Due giorni d’avventura tra soldati, musici, indovinelli e sfide. L’iniziativa è organizzata da Keemar, Le Markee Fantastiche che nasce con lo scopo di rianimare le zone colpite del sisma 2016 trasformando le Marche in una terra fantastica dove vivere avventure in prima persona. I partecipanti saranno catapultati nelle trame del romanzo Keemar per aiutare la regina degli elfi o la generalessa dei nani o schierarsi coi temibili orchi. Compiendo missioni e facendo scelte, il pubblico si trasformerà in avventurieri collaborando con maghi, sacerdotesse e molti altri personaggi fino ritrovarsi nel cuore della battaglia finale. "Chiunque viene rapito dalla trama diventando il vero protagonista della giornata", dice Gregorio Antonuzzo ideatore dell’evento e autore della trilogia Keemar. Si parte sabato 14 alle 15 con l’inizio dell’avventura e si finisce domenica 15 alle 21.30 con i cavalieri del Drago, ovvero un duello con armi infuocate.