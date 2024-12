"Due sedi per il mercato, nessuna lamentela dagli ambulanti"

CINGOLI

Stando a quanto affermato da Claudia Spadoni del gruppo di minoranza "Per Cingoli", nell’ultima riunione del consiglio comunale, "diciotto ambulanti su trenta" vorrebbero che il tradizionale mercato del sabato si svolgesse definitivamente lungo i viali Valentini. Spadoni aveva presentato un’interpellanza "in merito allo spostamento definitivo" del settimanale evento mercantile che attualmente è stato trasferito lungo la Portella. Sull’argomento è intervenuta Cristiana Nardi, l’assessora municipale che tra le deleghe ha pure quella inerente al commercio. Nardi ha esposto i motivi per cui si è deciso di spostare l’evento, raccordando con la decisione più opportuna le esigenze degli operatori e dei commercianti in attività nel centro storico a cui la Portella è più adiacente rispetto ai viali Valentini. In sostanza, per sette mesi il mercato è ubicato ai viali Valentini e per i restanti cinque (cioè durante il periodo invernale in cui i viali Valentini sono più freddi) alla Portella, ove l’aria è meno tagliente. Questa determinazione, ha ricordato Nardi, è stata votata all’unanimità in una pregressa seduta del consiglio comunale. E Nardi ha pure puntualizzato e ribadito che finora non è pervenuta al Comune nessuna richiesta da parte degli ambulanti.

Spadoni si è dichiarata non soddisfatta, quindi il sindaco Michele Vittori ha concluso il dibattito precisando che sono state recepite le esigenze evidenziate da Nardi, "trovando un punto di equilibrio" tra la permanenza ai viali Valentini e alla Portella. Gianfilippo Centanni