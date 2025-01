Duecento firme per le forze dell’ordine

Buon successo per il gazebo organizzato domenica scorsa lungo traversa Torresi a Porto Potenza, dove il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha raccolto firme per la petizione "Basta aggressioni contro le forze dell’ordine". Durante la mattinata sono state oltre 200 le adesioni ottenute in appena due ore, a dimostrazione dell’importante partecipazione arrivata dai cittadini di Potenza Picena.

"La fiducia degli italiani nei confronti delle forze dell’ordine è inossidabile – ha sottolineato il capogruppo di maggioranza e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Mirco Braconi –. In pochi giorni i cittadini hanno affollato banchetti e gazebo allestiti dai nostri militanti in tutte le città. Il successo della petizione è l’ennesima dimostrazione di affetto nei confronti degli agenti che garantiscono la sicurezza dei cittadini tutti i giorni. Noi e gli italiani – conclude Braconi – stiamo sempre dalla parte delle forze dell’ordine".

La raccolta firme, avviata il 15 gennaio a livello nazionale da Fratelli d’Italia, ribadisce il sostegno agli uomini e alle donne in divisa dopo i ripetuti attacchi e le aggressioni che hanno subito negli ultimi tempi. È possibile aderire anche online, attraverso il sito "iostoconleforzedellordine.it".