Dynamics Sporting Club sbaraglia la concorrenza

Nessuno come la Asd Dynamics Sporting Club di Montecassiano in quel di Tolentino. L’associazione guidata da Roberto Carota ha sbaragliato la concorrenza al Trofeo Marche Fijlkam Karate, issandosi al primo posto nella classifica a squadre. La manifestazione, aperta alle categorie da Under6 a Senior, ha richiamato 250 atleti. È stata la prima competizione organizzata dal settore karate del Comitato Regionale Marche in questa nuova stagione sportiva. Il primo posto corona la dedizione e la passione della società, e fa felici in particolare il maestro Roberto Carota e sua figlia, l’allenatrice Giulia Carota.