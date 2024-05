È nata ’Passo dopo Passo’. Associazione creata dai giovani

Si chiama ’Passo dopo Passo’ ed è la nuova associazione di giovani nata a Treia. Ad animare lo spirito di questi ragazzi è il desiderio di valorizzare la comunità. "Un progetto innovativo e ambizioso – raccontano dall’associazione – che nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi mossi dall’esigenza di riportare socialità e divertimento a Passo di Treia ed in tutto il territorio comunale. Passo di Treia, nonostante sia una piccola frazione, da sempre si è contraddistinta per lo spirito di iniziativa, la coesione sociale e la goliardia dei propri abitanti. L’associazione si pone l’obbiettivo di organizzare eventi di intrattenimento musicale, sportivo e culturale con lo scopo di riportare quella vitalità che per lungo tempo ha caratterizzato la vita del paese".

Il nuovo gruppo sta già lavorando a ritmi serrati nell’organizzazione del primo evento che si terrà i prossimi dal 6 al 7 Luglio al Campo Sportivo della frazione. Previsti dj set, concerti, spettacoli di sport alternativi, con la partecipazione di importanti realtà regionali e nazionali. Il direttivo dell’associazione è presieduto da Edoardo Teloni. Il vicepresidente è Cristian Palazzesi e il tesoriere è Luca Passeri. Consiglieri del direttivo sono Filippo Testa, Alessandro Summo, Lucia Leonardi, Nicola Gismondi, Saverio Renzi.

Gaia Gennaretti