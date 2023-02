Nella settimana dedicata al Progetto nazionale “Io leggo perché” noi studenti delle classi 2ªA e 2ªC abbiamo deciso di fermarci a riflettere sul motivo che ci spinge a prendere in mano un libro e iniziare a leggerlo. Alcuni di noi leggono da quando erano piccoli e sono considerati “forti lettori”, altri si stanno avvicinando alla lettura grazie alla scuola, altri non hanno ancora scoperto il piacere di leggere. Per dare a tutti la possibilità di sperimentare il benessere che scaturisce dalla lettura di un libro abbiamo introdotto in classe il taccuino del lettore, un nuovo strumento che ci accompagnerà nella lettura condivisa di alcuni libri di narrativa. Il taccuino è uno strumento per riflettere sul nostro processo di lettura, annotare commenti e pensieri, pianificare le scelte future, stabilire connessioni tra i libri e la nostra vita, in cui porsi domande, riflettere sul tema, sullo stile dell’autore, sulle caratteristiche di un testo e condividere idee e possibili interpretazioni. Cerchiamo, in questo modo, di diventare lettori appassionati, critici e attenti, che sappiano parlare e scrivere di libri cercandovi risposte.