Ecco il distributore automatico di pellet

Taglio del nastro, ieri mattina, per il distributore automatico di pellet a Tolentino (zona Oasi) alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e dell’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi. Il tolentinate Roberto Giustozzi, titolare dell’azienda agricola omonima, insieme al figlio Giacomo (che sta seguendo le orme del papà), ha inaugurato il distributore automatico di biomasse ("Dab"), un sistema innovativo che eroga pellet sfuso; è plastic free, utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’utente può acquistare il quantitativo necessario, quando vuole, senza essere costretto a comprare quantità prestabilite. Il titolare ha evidenziato aspetti come la sostenibilità ambientale ed economica. "È il primo nelle Marche – ha aggiunto l’assessore Gobbi –. Inoltre si trova in una zona di passaggio, molto frequentata", e ha mostrato che l’impianto è anche dotato di un monitor su cui il Comune promuoverà eventi e iniziative (utilizzabile anche da privati che volessero fare pubblicità). "Un distributore green, che rispetta l’ambiente", ha concluso il primo cittadino. Per l’utilizzo, bisogna avvicinare la tessera sanitariail codice fiscale all’apposito lettore; si procede con l’acquisto del sacchetto riutilizzabile (se necessario) e si digita la quantità di materiale che si desidera acquistare.