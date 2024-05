Ecco il libro "Mattei forever"

La sala lettura della biblioteca comunale "Antolisei" non è riuscita a contenere il numeroso pubblico presente alla presentazione del libro: "Mattei forever. Di verità si può morire", scritto dal giornalista Maurizio Verdenelli, dall’ex magistrato Otello Lupacchini e da Cesare Bernabei, dirigente dell’Unione Europea e figlio di uno dei più grandi collaboratori del fondatore dell’Eni. Presente all’incontro il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura di San Severino, Vanna Bianconi, insieme ai relatori Lucio Biagioni, Guido Garufi e Fabrizio Grandinetti. Quest’ultimo, in particolare, dopo aver annunciato l’imminente conferimento di un riconoscimento dell’Associazione Nazionale di Cavalleria al giornalista Verdenelli, ha anche proposto di portare in autunno la presentazione del volume nelle scuole settempedane.