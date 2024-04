Elezioni, Pantanetti ritenta la corsa. Centrodestra unito per cambiare

A Montecosaro, si profila un duello tra donne per il ruolo di primo cittadino. Dopo Lorella Cardinali, candidata sindaca per l’attuale maggioranza di cui è vicesindaco, il centrodestra replica con Paola Pantanetti (nella foto), che è già stata candidata nel 2014 e nel 2019. L’ufficializzazione arriva in una nota a firma Tonino Quattrini, leader del Fronte Verde: "Con la riunione di lunedì 15 aprile – scrive Quattrini –, i rappresentanti locali dei cinque partiti che rappresentano la maggioranza che sostiene il presidente regionale Francesco Acquaroli hanno deliberato la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali. All’unanimità viene espressa la dottoressa Paola Pantanetti, capogruppo dell’opposizione uscente, come candidato sindaco".

La decisione presa pone "un punto fermo sul cambiamento – prosegue la nota –, Montecosaro vuole uscire da trent’anni di amministrazioni espressioni della sinistra, più o meno camuffata". Da qui, "la coerenza di una linea politica che vuole affermare un cambiamento importante per Montecosaro, con la discesa in campo di nuovi candidati, senza la presenza di ex amministratori, che hanno avuto responsabilità nelle precedenti amministrazioni". Pantanetti, 57 anni, direttrice dell’Unità operativa di diabetologia dell’Ast di Fermo, è iscritta a Fratelli d’Italia, partito per la quale è stata anche candidata per il Senato in occasione delle politiche del 2018.

Lo stesso partito della Meloni, a febbraio, ha inaugurato a Montecosaro il nuovo circolo cittadino intitolato al padre, Vildo Pantanetti, storico dirigente del Movimento Sociale Italiano scomparso nel 2017, all’età di 88 anni. Per il medico montecosarese, si tratta della terza candidatura, dopo i precedenti del 2014 e del 2019, dove in entrambi i casi è uscita sconfitta dall’attuale sindaco Reano Malaisi. A lei, la coalizione affida "il mandato di valutare l’apporto di esponenti della società civile, esterna alle appartenenze di partito, che vogliono contribuire alla crescita di Montecosaro, coerenti alla visione del centrodestra". Quindi, l’annuncio finale: "Nei prossimi giorni sarà presentato il programma in una conferenza stampa".