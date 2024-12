Energia, Dea acquisisce Aspm Soresina Servizi

Dea, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in diverse regioni italiane, segna un’importante tappa del suo percorso di crescita con l’acquisizione del controllo di Aspm Soresina Servizi S.r.l. L’operazione, dal valore di circa 3,7 milioni di euro, sancisce il consolidamento della presenza dell’azienda in Lombardia, definita dal direttore generale Massimiliano Riderelli Belli una "regione strategica su cui puntare". Aspm Soresina, con sede nel comune omonimo in provincia di Cremona, gestisce circa 5.020 Pod per la distribuzione e misura elettrica e 4.100 Pdr per il gas metano. La società è inoltre responsabile della pubblica illuminazione per oltre 10.350 punti luce in otto comuni lombardi. Nel 2023, Aspm ha generato un valore della produzione pari a 5,171 milioni di euro, con un Ebitda di 1,337 milioni di euro e una posizione finanziaria netta di 2,029 milioni di euro. L’accordo prevede che Dea acquisisca l’80% del capitale sociale di Aspm attraverso due operazioni principali: il pagamento di circa 2,288 milioni di euro e un aumento di capitale di 1,450 milioni di euro. Inoltre, entro il 2032, Dea potrà esercitare un’opzione di acquisto sul restante 20% per un valore di 935mila euro.