Escursione sul sentiero. Francescano

Domenica Intervalli Potenza-Esino-Musone, organizzato da Viaticum with you on the way, con il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, di Helios associazione ricreativo-culturale e di Contram, fa tappa a Pioraco e a Sefro. È prevista un’escursione del sentiero Francescano (nella foto). Alle 9, al monumento ai caduti di Pioraco, è fissato il ritrovo per chi vorrà partecipare alla visita del Museo della carta, della filigrana e dei fossili (facoltativa), alle 9.15 è prevista la partenza. La visita al polo costa 5 euro (c’è il ridotto per i bambini). Un’esperienza immersiva quella che offre questo museo, poiché si può vedere come si realizzava la carta fatta a mano in una gualchiera storica di Pioraco. Oltre al laboratorio sulla carta è possibile ripercorrere la storia della filigrana. Il ritrovo per l’escursione è fissato alle 10. Alle 10.30 la partenza per il percorso, l’itinerario segue appunto l’antico sentiero Francescano che si snoda lungo il torrente Scarzito fino a Sefro, dove il Beato Bernardo da Quintavalle, primo apostolo di San Francesco, si è ritirato in eremitaggio. Verrà offerto a Sefro, sul lungo fiume, un aperitivo. Il ritorno avverrà percorrendo al contrario lo stesso sentiero. La distanza che verrà percorsa sarà pari a 12 chilometri, dislivello di 300 metri e durata di 4 ore (soste escluse), la difficoltà è molto bassa, ha solamente una stella su cinque. L’iscrizione è obbligatoria, per gli adulti la quota da pagare è di 15 euro (escursione + guida Gae + aperitivo), per i bambini il costo è di 5 euro fino ai 12 anni compiuti. Quello di domenica è il primo di una serie di appuntamenti, sei cammini, per scoprire il territorio.

Lisa Grelloni