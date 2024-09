Escursionista si perde nel Maceratese: salvato dopo tre ore di intervento

Sarnano (Macerata), 28 agosto 2024 - Le squadre del Soccorso alpino e speleologico Marche della stazione di Macerata sono intervenute ieri sera nei boschi tra Piobbico e Sassotetto per un escursionista, un 35enne romano, che aveva perso l’orientamento. Non essendo esperto, aveva sbagliato sentiero.

Il giovane, che era partito da Fiastra per un trekking di più giorni, stava percorrendo la tappa del giorno quando è scivolato sul pendio a causa del terreno bagnato; impossibilitato a risalire in maniera autonoma, essendo solo, ha allertato i soccorsi. I tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) dopo aver perlustrato la zona boschiva, hanno individuato il trentacinquenne in un luogo molto impervio.

Valutate le sue buone condizioni di salute, un tecnico ha proceduto a legare in “conserva” (legatura in cordata) il romano per affrontare in sicurezza la lunga e impervia risalita del pendio. Una volta sul sentiero, è iniziata la lunga discesa fino all’abitato di Piobbico dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Una disavventura a lieto fine: infreddolito, se l’è cavata con qualche leggera contusione perché, scivolando, aveva sbattuto. Ma i tecnici del Soccorso alpino sono stati impegnati dalle 20 alle 23.30.

Oggi tra l’altro si celebrerà l'International Mountain Rescue Day, la giornata internazionale del soccorso alpino. Questa giornata, introdotta dall'International Commission for Alpine Rescue nel 2022, celebra lo spirito di comunità, il sacrificio e l'impegno di tutte quelle persone che si dedicano alla sicurezza e al soccorso delle persone in montagna.